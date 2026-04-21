Emekli maaşlarında yeni hesaplama: Yüzde 17.08 senaryosu gündemde

Merkez Bankası 'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olası Temmuz zammına ilişkin önemli bir projeksiyon ortaya koydu. Ankette ekonomistlerin enflasyon beklentileri nisan ayı için yüzde 2.93, mayıs ayı için yüzde 1.82 ve haziran ayı için yüzde 1.52 olarak yer aldı. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun toplamda yüzde 17.08 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Hesaplamalara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 416 TL'ye yükselecek. Emekli memur maaşlarının ise 27 bin 772 TL seviyesinden 32 bin 515 TL'ye çıkması öngörülüyor. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 18.48 artışla 16 bin 88 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. O tarihten bu yana emeklilere ek ödeme dahil en az 20 bin TL aylık ödeme yapılıyor.