Emekli maaşlarında yeni hesaplama: Yüzde 17.08 senaryosu gündemde

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olası Temmuz zammına ilişkin önemli bir projeksiyon ortaya koydu. Ankette ekonomistlerin enflasyon beklentileri nisan ayı için yüzde 2.93, mayıs ayı için yüzde 1.82 ve haziran ayı için yüzde 1.52 olarak yer aldı. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun toplamda yüzde 17.08 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.
6 AYLIK VERİYLE NETLEŞECEK
Söz konusu enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarında doğrudan belirleyici olacak. Bu senaryoya göre emeklilere yüzde 17.08 oranında zam yapılması bekleniyor.
Hesaplamalara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 416 TL'ye yükselecek. Emekli memur maaşlarının ise 27 bin 772 TL seviyesinden 32 bin 515 TL'ye çıkması öngörülüyor. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 18.48 artışla 16 bin 88 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. O tarihten bu yana emeklilere ek ödeme dahil en az 20 bin TL aylık ödeme yapılıyor.
Temmuz döneminde oluşacak enflasyon oranının yalnızca maaşlara değil, aynı zamanda taban aylık düzenlemelerine de yansıması bekleniyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşına ilişkin yeni bir düzenleme yapılması ihtimali de gündemde bulunuyor. Öte yandan memur ve memur emeklileri için farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor.
Anket sonuçlarına göre bu kesimde maaş artış oranının yüzde 12.86 seviyesinde olması bekleniyor. Bu oran, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle netlik kazanacak. Bu veriyle birlikte hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin alacağı nihai artış oranı kesinleşmiş olacak.
.Olası zam oranı: Yüzde 17,08
.En düşük SSK/BAĞ-KUR emekli maaşı: 20.000 TL
.Yeni SSK/BAĞ-KUR emekli maaşı: 23.416 TL
.Emekli memur maaşı: 27.772 TL
.Yeni emekli memur maaşı: 32.515 TL