Haberler Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 21 NİSAN | Yatırım yapacaklar ve altın takacaklar dikkat! Yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 21 NİSAN | Yatırım yapacaklar ve altın takacaklar dikkat! Yarım, tam ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Yatırımcılar ve takı almayı planlayanlar, haftanın ikinci işlem gününde gözlerini yeniden altın piyasasına çevirdi. 21 Nisan sabahı itibarıyla hem serbest piyasada hem de Kapalıçarşı’da fiyat hareketliliği devam ederken, “Altın fiyatları ne kadar?” sorusu yine en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler, yurt içi piyasaların yönünü belirlemede önemli rol oynuyor. Yarım, tam ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel verilere göre altın fiyatlarında son durum…

Küresel piyasalardan gelen veriler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle altın fiyatları 21 Nisan gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Güne temkinli bir seyirle giren gram altın, yatırımcıların yakından takip ettiği kritik seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Düğün sezonunun yaklaşması ve güvenli liman talebinin canlı kalmasıyla birlikte çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında alış-satış aralığı da netleşmeye başladı. Piyasadaki bu hareketlilik, hem yatırımcıların hem de takı alışverişi yapacakların ilgisini artırıyor. "Bugün altın ne kadar?" sorusu yine gündemin üst sıralarında yer alırken, Cumhuriyet altını başta olmak üzere ziynet altın türlerinde güncel fiyatlar anlık olarak takip ediliyor. İşte 21 Nisan güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 21 NİSAN

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.922,27 TL
SATIŞ: 6.923,12 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 11.099,36 TL
SATIŞ: 11.352,06 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 22.129,35 TL
SATIŞ: 22.704,12 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.123,00 TL
SATIŞ: 45.616,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.898,00 TL

SATIŞ: 46.592,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 6.326,64 TL

SATIŞ: 6.332,16 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.794,14

SATIŞ: $4.794,76

