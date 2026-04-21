‘İddialar dayanaksız süreç tamamen şeffaf’

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeliğinden istifa eden İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Karşıyaka Mavişehir'deki parsel satışı ve sonrasında gelişen tartışmalara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Yeşil, iddiaların somut bir dayanağı olmadığını belirterek, sürecin hukuki prosedürlere ve kamu yararına uygun ilerlediğinin altını çizdi. İZKA İnşaat'ın 35 yıllık faaliyet süresi boyunca İzmir'de pek çok sosyal sorumluluk projesini (muhtar evleri, kültür merkezleri, kadın sığınma evleri vb.) bedelsiz olarak tamamlayıp hibe ettiğini hatırlatan Yeşil, söz konusu ihaleye giriş amaçlarını şu sözlerle açıkladı: "İzmir'in ileri gelen iş insanlarıyla birlikte ortak bir proje gerçekleştirerek bölgeye bir Yaşlı Bakımevi kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki yazılı başvurumuzu yapmaya hazırız. Şahsıma ve şirketimize yönelik ağır ifadelerin aksine, ne 'Şeytani bir düşüncemiz' ne de hileli bir işimiz olmuştur; buna ihtiyacımız da yoktur." Fiyatlandırma konusundaki eleştirilere de yanıt veren Yeşil, ihale bedelinin bölgedeki emsal satışların yüzde 25 üzerinde olduğunu aktardı. Hazine tarafından belirlenen yüksek bedellere itiraz etmelerine rağmen ödemeyi gerçekleştirdiklerini belirten iş insanı Yeşil, rakamların piyasa gerçeklerinin üzerinde olduğunu savundu.