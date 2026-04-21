Kentte rüzgar yeniden esiyor

Alman sermayeli Nordex, İzmir Serbest Bölgesi'nde yer alan ve Avrupa'nın en büyük kanat üretim tesisi olan eski TPI fabrikasında Nisan ayından itibaren kanat üretimine başladı. Çin sermayeli Goldwind, geçen yıl iflas eden TPI'ın Çiğli Sasalı'da yer alan fabrikasını kiralamak için gün sayıyor.

Bergama OSB'de kapanan LM Wind Power fabrikasını ise Enercon firması yeni üretim üssü olarak belirlemiş durumda. Bir diğer Çinli rüzgâr enerjisi devi Dongfang'ın yatırım yeri seçenekleri arasında ise mukayeseli üstünlükleri ile İzmir öne çıkıyor. Kentteki rüzgar enerjisi yatırımlarını değerlendiren Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aygün Anbar, kapanan fabrikalar nedeniyle bozulan morallerin yeniden düzelmeye başladığını belirtti. Kentin sadece kümelenme başarısıyla değil, 2 bin 307 MW'a ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücü ile de 'Türkiye'nin rüzgâr başkenti' olduğunu hatırlatan Anbar, 30 yıldır ilmek ilmek örülen bu başarının zarar görmemesi gerektiğini söyledi. Elvan Aygün Anbar, sektöre ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İzmir bu alanda nitelikli iş gücünü uzun yıllardır barındıran ve yetiştiren bir şehir. Yani rüzgar türbin kanat üreticileri bu yönüyle de sürece daha avantajlı başlayacaklar. İhracat potansiyeli olan üretimler için de coğrafi konumu ve güçlü liman altyapısı ile İzmir, yatırımcılar için her daim cazibe merkezi olan bir şehirdir."