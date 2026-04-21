Marmaris’e kruvaziyer ile 2 bin 500 turist geldi

Mısır Port Said Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris'e önceki akşam saatlerinde yanaştı. 254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 500 yolcu ve 1500 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti. Yolcuların bir kısmı çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı. Lüks gemi, ertesi gün demir alarak Alanya Limanı'na doğru yola çıktı. Geminin hava şartlarından dolayı Kos Adası ziyaretini iptal edip Marmaris'e sığındığı öğrenildi.