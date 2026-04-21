Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.1, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7.08, Şubat 2025'e kıyasla yüzde 31.55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32.64 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2.96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3.94 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32.81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 24.31 yükseliş görüldü.