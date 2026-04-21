Türkiye’nin dört köyü küresel vitrine çıkıyor

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı' kapsamında Türkiye, dört yerleşimle uluslararası turizm sahnesinde yerini alıyor. Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan Eski Datça Mahallesi, tarihi dokusu ve kültürel birikimiyle dikkat çekerken; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, özgün mimarisiyle öne çıkıyor. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, yerel yaşam kültürü ile turizm dengesini başarıyla yansıtırken; Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Ziyaret Köyü ise doğal yapısı ve kültürel değerleriyle program kapsamında değerlendiriliyor.