Türklerin denizlerdeki gücü artıyor

Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda hız kazanan üretim kapasitesiyle denizcilik alanında da küresel ölçekte dikkat çeken bir konuma yükseliyor. Halihazırda farklı sınıflarda 41 askeri gemi aynı anda inşa edilirken, kısa süre içinde bu sayının 50'ye çıkarılması hedefleniyor. Bu gelişmenin, Türkiye'nin hem üretim kapasitesinde hem de denizlerdeki operasyonel gücünde önemli bir sıçramaya işaret ettiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu sürecin Türkiye'nin denizlerdeki askeri kapasitesini nitelik olarak da güçlendirdiğini vurguluyor.