Yurt içi piyasaların gözü faiz kararında

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde, Para Politikası Kurulu (PPK), yarın yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı değiştirilmeyerek yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti. PPK toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 33 olarak hesaplandı.