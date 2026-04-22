SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI | Başvurular ne zaman başlıyor?

Sağlık sektöründe istihdam bekleyen yüz binlerce adayın gözü bu haberde… Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımların, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kesintisiz yürütülmesi amacıyla farklı birimlerde yapılması planlanıyor.
SAĞLIK SİSTEMİNE DEV TAKVİYE
Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek alım kapsamında, personelin; acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere birçok kritik noktada görevlendirilmesi hedefleniyor.
Bu büyük istihdam hamlesiyle birlikte sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.
BAŞVURU TARİHLERİ HENÜZ NETLEŞMEDİ
Adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru takvimi geliyor. 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.
Ancak önceki yılların alım süreçleri dikkate alındığında, başvuruların Nisan-Mayıs ayları içerisinde başlaması bekleniyor. Gözler şimdi yapılacak resmi duyurulara çevrilmiş durumda.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Personel alım sürecinin, yayımlanacak tercih kılavuzu sonrası ÖSYM üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.
Adayların başvurularını, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirmesi bekleniyor. Yerleştirmelerde büyük ölçüde KPSS puanı esas alınırken, bazı doktor kadrolarında kura yöntemi uygulanabilecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alım yapılacak kadro dağılımı dikkat çekiyor. İşte branşlara göre kontenjanlar:
Uzman Doktor: 22.983
Doktor: 3.652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
ADAYLAR RESMİ DUYURUYU BEKLİYOR
Binlerce sağlık çalışanı adayı, başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. Başvuru şartları, tercih detayları ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.