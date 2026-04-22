İzmir'de tamamlanmayan altyapı isyanı

İzmir'de uzun süredir devam eden ancak bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları, kent sakinleri için adeta bir kabusa dönüşmüş durumda. Şehrin farklı noktalarında başlatılan kazı çalışmaları sonrasında açılan çukurların kapatılmaması, yolların düzensiz ve tehlikeli bir hale gelmesine neden oluyor.

Bunun yanı sıra, altyapı eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkan toz ve çamur problemi de yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor. Her yağmur sonrası rögarların taşması sonucu cadde ve sokakların adeta göle dönmesine rağmen çözüm bulunamaması da isyan ettiriyor.

Sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin ardından dahi gerekli önlemlerin alınmaması, kentte yaşayanları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma kayıtsız kalmasından şikayet ederken, kalıcı ve etkili çözümler üretilmemesi tepkilere neden oluyor.