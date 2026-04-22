Yeni ÖTV düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! O şartı sağlayanlara araç neredeyse bedavaya geliyor!

Ortopedik engellilerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin uzun süredir beklenen düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya alındı.
Yeni düzenleme ile birlikte, engel oranı yüzde 40 ile 90 arasında olan ortopedik engelliler için önemli bir hak genişletildi. Buna göre, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler de artık kendi adlarına ÖTV'siz araç satın alabilecek.
Bu değişikliğin temelinde, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı bulunuyor. Mahkeme, yüzde 90'ın altında engeli bulunan ancak ehliyet alamayan bireylerin ÖTV istisnasından yararlanamamasını eşitlik ilkesine aykırı bularak mevcut düzenlemeyi iptal etmişti.
ARAÇ ALIMINDA YENİ KRİTERLER NELER?
Yapılan düzenlemeye göre ÖTV muafiyeti, belirli bir üst limit dahilindeki araçlar için geçerli olacak. Buna göre tüm vergiler dahil fiyatı 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında olan binek otomobiller, panelvanlar, pick-up araçlar, arazi taşıtları, ATV'ler, jipler ve motosikletler bu kapsamda değerlendirilecek. Ayrıca 2.800 cc ve altı motor hacmine sahip ticari araçlar da istisna kapsamına dahil edildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ
ÖTV'siz araç alımından yararlanmak isteyen vatandaşların, engel oranının yüzde 40 ve üzerinde olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca bu raporda, kişinin ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına dair açık bir değerlendirme bulunması şart koşuluyor.
Başvuru sürecinde, onaylı sağlık kurulu raporu ile birlikte satış faturası vergi dairesine sunulacak. Vergi dairesi tarafından yapılan inceleme ve Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden gerçekleştirilen doğrulama sonrası, istisnanın uygulandığını gösteren "ÖTV ödeme belgesi" düzenlenecek.
BİRDEN FAZLA ENGEL DURUMUNDA HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Engel oranı yüzde 40'ın altında olan ancak birden fazla ortopedik engeli bulunan kişiler için de yeni bir hesaplama yöntemi uygulanacak. Bu durumda engel oranları, ilgili yönetmelik çerçevesinde belirlenen sistemle birleştirilerek toplam oran hesaplanacak.
Yeni düzenleme ile birlikte daha önce kapsam dışında kalan binlerce ortopedik engelli vatandaş için araç sahibi olma yolu açılırken, uygulamanın sosyal adalet açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.