Akdeniz Bölgesi’ndeki yatırımlara teşvik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, hedef odaklı, seçici ve yatırımcıların beklentilerini karşılayacak şekilde kurgulandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde yapılacak altın rafinerisi kurulumu, savunma sanayine yönelik parça üretimi gibi havacılık ve uzay sanayine yönelik pek çok alandaki yatırımlar teşviklerle desteklenecek. Bakanlık koordinasyonundaki program çerçevesinde, Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 şehrin coğrafi potansiyellerinin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi için destek verilecek. Programla,faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak.