Altına savaş baskısı

ABD/İsrail ve İran arasındaki ateşkes süreci devam ediyor olsa da piyasalar her hareketten etkileniyor. Petrol fiyatlarındaki kısmi artış ve doların küresel piyasalardaki güçlenmesi altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

PETROL YÜKSELDİ

Gram altın, dün güne düşüşle başlayarak 6 bin 610 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 800 liradan satıldı. Bununla birlikte dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi de altını baskılayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102.7 dolardan işlem gördü. Dün 102.31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101.91 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, dün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.7 artarak 102.7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93.9 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.