  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Doğal gazda kademeli faturalar Mayıs'ta gelecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte olduğu gibi doğal gazda da 4 Nisan itibariyle kademeli sisteme geçti. İllere ve aylara göre farklı oranlarda belirlenen kademeyi aşanlar artık tükettikleri doğal gazın gerçek maliyetini ödeyecek. Kademeli ilk faturalar mayıs ayında vatandaşa kesilmeye başlanacak. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak belirlendi. Mayıs'ta ise kademe ortalaması İstanbul'da 119,.6 metreküp, Ankara'da 109.01 ve İzmir'de 66.10 metreküp olarak belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA