Dubai’nin otelleri bir bir kapanıyor

Yaşanan savaştan dolayı Körfez ülkeleri ciddi zarar görüyor. Lüksün kalbi olarak bilinen Dubai de bu süreçte en çok zarar gören ülkelerin başında geliyor. Bölgedeki güvenlik endişeleri yüzünden büyük oteller radikal bir karar aldı.
Kentin silüetini belirleyen dev yapılardan biri olan JW Marriott Marquis Dubai, geniş çaplı bir yenileme programı kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Toplamda bin 608 oda ve süiti bünyesinde barındıran tesisin iki executive lounge ve üç imza restoranını kapsayan bu karar, turizm kulislerinde stratejik bir geri çekilme olarak yorumlanıyor. Otel yönetiminden yapılan resmi açıklamada, sürecin daha bilinçli ve insani deneyimler sunma hedefi taşıdığı belirtilse de sektör temsilcileri asıl nedenin bölgedeki jeopolitik riskler ve boş kalan odalar olduğuna dikkat çekiyor. Sektör paydaşları, ABD üslerine ve yabancıların yoğunlukta olduğu binalara yönelik misilleme tehditlerinin, rezervasyon iptallerini tetiklediğini ve doluluk oranlarının "dip" noktayı gördüğünü ifade ediyor.
10 NİSAN'DA KAPANDI
Bir diğer çarpıcı haber ise Minor Hotels cephesinden geldi. Şirket, mülk sahibi Seven Tides Ltd. ile yapılan ortak değerlendirme sonucunda Anantara World Islands Dubai Resort'un faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını duyurdu. Tesis, 10 Nisan 2026 itibarıyla operasyonlarını durdurarak kapılarını müşterilerine kapattı.
YILDIZLAR İSE BEKLEMEDE
Jumeirah Burj Al Arab: Dünyanın tek 7 yıldızlı oteli olarak bilinen simge yapı, bölgedeki talep daralmasıyla eş zamanlı olarak kapsamlı bir teknik yenileme sürecine girdiğini açıkladı. Tesisin bazı bölümlerinin 2026 yılı sonuna kadar kademeli olarak hizmet dışı kalması bekleniyor.
Armani Hotel Dubai: Burj Khalifa içerisinde yer alan prestijli tesis, "marka standartlarını güncelleme" gerekçesiyle operasyonlarını askıya aldı. Otelin, bölgedeki jeopolitik riskler minimize edilene kadar kapalı kalacağı öngörülüyor.
St. Regis Dubai The Palm: Palm Jumeirah'ın en lüks noktalarından biri olan tesis, "stratejik modernizasyon" programı kapsamında geçici kapanma kararı aldı. Otel, önümüzdeki aylarda yeni yaşam tarzı konseptleriyle dönmeyi hedeflese de mevcut belirsizlik takvimi zorluyor.
Radisson Blu Dubai Media City: İş dünyasının merkezinde yer alan bu stratejik otel, özellikle ABD üslerine yakınlığı ve bölgedeki askeri hareketliliğin yarattığı güvenlik çekinceleri nedeniyle operasyonlarını durdurma kararı alan ilk tesisler arasında yer aldı.
Park Hyatt Dubai: Şehrin köklü lüks duraklarından olan Park Hyatt, misafir deneyimini "insani bir boyuta taşıma" vizyonuyla uzun süreli bir tadilat sürecine geçtiğini duyurdu.