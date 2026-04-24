Dubai’nin otelleri bir bir kapanıyor

Yaşanan savaştan dolayı Körfez ülkeleri ciddi zarar görüyor. Lüksün kalbi olarak bilinen Dubai de bu süreçte en çok zarar gören ülkelerin başında geliyor. Bölgedeki güvenlik endişeleri yüzünden büyük oteller radikal bir karar aldı.

Kentin silüetini belirleyen dev yapılardan biri olan JW Marriott Marquis Dubai, geniş çaplı bir yenileme programı kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Toplamda bin 608 oda ve süiti bünyesinde barındıran tesisin iki executive lounge ve üç imza restoranını kapsayan bu karar, turizm kulislerinde stratejik bir geri çekilme olarak yorumlanıyor. Otel yönetiminden yapılan resmi açıklamada, sürecin daha bilinçli ve insani deneyimler sunma hedefi taşıdığı belirtilse de sektör temsilcileri asıl nedenin bölgedeki jeopolitik riskler ve boş kalan odalar olduğuna dikkat çekiyor. Sektör paydaşları, ABD üslerine ve yabancıların yoğunlukta olduğu binalara yönelik misilleme tehditlerinin, rezervasyon iptallerini tetiklediğini ve doluluk oranlarının "dip" noktayı gördüğünü ifade ediyor.