Eleman ihtiyaçları eski hükümlülerle karşılanacak

Denizli'de eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve sanayide nitelikli iş gücü olarak istihdam edilmesi amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında eğitim alacak yükümlüler, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde iş başı yapacak. Hedef kitleye yönelik özel eğitim programları, Denizli OSB bünyesindeki Denizli OSB Teknik Koleji (DOSTEM) üzerinden uzman eğitmenlerce yürütülecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kişiler, mesleki yetkinlik belgelerini alacak. Bu sayede hem hükümlülerin iş bulma süreci kolaylaşacak hem de sanayicinin ara eleman ihtiyacı karşılanmış olacak.