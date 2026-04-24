Resmi Gazete'de yayımlandı! SGK'nın yurt dışından ilaç alımına yeni düzenleme! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, ilgili kanunlar kapsamında yurt dışından gerçekleştirileceği beşeri tıbbi ürün ve bunlara ilişkin hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Dinamik alım sisteminin kurulması ve yürütülmesi ile diğer usullere göre yapılacak beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemler Komisyon tarafından yerine getirilecek.









"Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (h) Bendi Kapsamında Yurt Dışından Gerçekleştirilecek Beşeri Tıbbi Ürün Alımları ve Bunlara İlişkin Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, SGK tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü maddesinin (h) bendine göre şahsi tedavi için 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun ile 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu kapsamında yurt dışından gerçekleştirilecek beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, SGK, bu usul ve esaslara göre yapılacak alımlarda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacak. Bu usul ve esaslar kapsamında şahsi tedavi için yurt dışından temin edilecek beşeri tıbbi ürünlerin genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere tedavilerini aksatmayacak şekilde ulaştırılması esas olacak.

YURT DIŞI İLAÇ ALIM KOMİSYONU KURULACAK Yurt dışından gerçekleştirilecek beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulacak. Dinamik alım sisteminin kurulması ve yürütülmesi ile diğer usullere göre yapılacak beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemler Komisyon tarafından yerine getirilecek. Komisyon tam ve eksiksiz toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamayacak. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini Komisyon kararına yazarak imzalayacak. Komisyon, ilgili birimlerden iletilen tahmini ihtiyaç miktarı, bütçe kısıtlamaları, ilaca özel durumlar, geçmiş dönem sarf miktarı gibi kriterleri dikkate alarak temin edilecek beşeri tıbbi ürün miktarını veya bunlara ilişkin hizmetin niteliklerini ve süresini belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunacak. Komisyon, ihtiyaç duyulan beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmet alımlarında uygulanacak alım yöntemini, beşeri tıbbi ürüne ilişkin ilaç temin kaynağı listesinde kayıtlı istekli sayısı, ilgili ürün veya hizmet üzerinde herhangi bir özel hak sahibi gerçek veya tüzel kişi bulunması, ihtiyaç miktarı, ihtiyacın ivediliği ve ilgili mevzuatta belirlenmiş esaslar gibi hususları göz önünde bulundurarak belirleyecek ve ihale yetkilisinin onayına sunacak. İlaç temin kaynağı listesinde, temin edilecek bir beşeri tıbbi ürün için birden fazla istekli bulunması halinde, dinamik alım sisteminin kullanılması esas olacak. Ancak Komisyon, alıma konu beşeri tıbbi ürüne özgü şartları göz önünde bulundurarak farklı bir alım yöntemi kullanılmasına da karar verebilecek.