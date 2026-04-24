Formula 1 yeniden Türkiye’de | Başkan Erdoğan: Şampiyonaya çok büyük değer katacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda konuştu. Tanıtım, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu koordinasyonunda yapıldı.

"ŞAMPİYONAYA ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAĞINA İNANIYORUM"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar ise şu şekilde:

"Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan tutkunları bulunuyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, kovid döneminde 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık.

2027 yılından itibaren Formula 1'in yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam beş dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

"VERDİĞİMİZ ÖNEMİ GÖSTERDİK"

Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapılarımızı açarak bu spor dalına verdiğimiz önemi gösterdik.

Salgın dönemindeki yarışların sporseverler açısından bir başka anlamı da; dönemin Mercedes pilotu Hamilton'ın, Michael Schumacher'in 7 F1 şampiyonluğu rekorunu egale etmesiydi. Sonraki yıl aynı coşkuyu bu kez seyircili şekilde yaşamış, çok çekişmeli bir yarışa tanıklık etmiştik.

"TÜRKİYE YİNE BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAK"

Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.

Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."