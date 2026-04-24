Torba yasadan yeni maddeler kabul edildi! Annelerin beklediği müjde geldi: İzinler uzatıldı

İçerisinde önemli maddeleri barındıran torba yasadan önemli maddeler kabul edildi. Doğum izniyle ilgili uzun süredir beklenen müjde de geldi. Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi uzatıldı. Aynı zamanda babaların da 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltildi.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatılırken kanun hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Sigortalı kadınlara, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim bildirilmiş olması şartıyla, doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 haftalık sürede çalışamadıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenecek. Erken doğum durumunda, doğum öncesinde kullanılamayan izin süreleri doğum sonrasına eklenecek. Ayrıca, doktor onayıyla çalışmaya devam edilebilecek süre doğuma 3 hafta kalaya kadar değil, 2 hafta kalaya kadar uzatılabilecek.

ASKERİ PERSONEL İÇİN GEÇERLİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma personelini kapsayan düzenlemeyle, kadın personele verilen doğum sonrası ücretli izin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, toplam doğum izni süresi 24 hafta olacak. Öte yandan en fazla 3 yaşındaki bir çocuğu evlat edinen askeri personele, çocuğun tesliminden itibaren 8 hafta izin verilecek. Ayrıca koruyucu aile olan askeri personele, talep etmeleri halinde çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanınacak.

DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ NE KADAR?

2026'da doğum izninin 24 haftaya çıkarılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan (4A) annelere ödenen rapor parası da artacak. Bu ödenekten yararlanmak için son 1 yılda en az 90 gün prim şartı aranıyor ve ödeme, son 12 ay brüt kazancın 3'te 2'si üzerinden hesaplanıyor. Mevcut sistemde 16 hafta için ödeme yapılırken, yeni düzenlemeyle bu sürenin 24 haftaya çıkması planlanıyor. Örneğin asgari ücretli bir çalışan için rapor parası yaklaşık 82 bin TL'den 123 bin TL seviyesine yükselebilecek.