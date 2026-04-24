Zeytinyağında kritik eşik aşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, zeytinyağı sektöründe stratejik bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışılan ve bölgedeki 16 oda ile borsanın paydaş olduğu "Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk" projesinde en kritik eşik aşıldı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, şirketin resmi kuruluş işlemlerinin tamamlandığını ve inşaat ruhsatı aşamasına geçildiğini duyurdu. Zeytinyağının kalitesini korumanın en önemli yolunun doğru depolama olduğunu hatırlatan Uçar, "Zeytinyağı gibi altın sıvıyı, katma değer oluşturan ürünümüzü düzgün saklama şartları altında bu tesislerde muhafaza edeceğiz. Sızma zeytinyağlarımızı 18 ay, Riviera zeytinyağlarımızı ise 12 ay boyunca ilk günkü kalitesinde saklayabileceğiz" dedi.