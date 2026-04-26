2026 HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI? | Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! ÖTV'siz araç teşviki yasası çıktı mı?

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" çerçevesinde, özellikle üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik sıfır ÖTV avantajı iddiaları kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Yerli üretim araçların teşvik edilmesini hedeflediği öne sürülen düzenlemenin, hem araç parkının yenilenmesi hem de trafik güvenliğinin artırılması açısından önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan hurda araç teşviki ve ÖTV indirimiyle ilgili yasal sürecin tamamlanıp tamamlanmadığı ve hangi şartlarla uygulanacağına dair resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Düzenlemenin kapsamı, kimleri kapsayacağı ve başvuru şartlarının netleşmesi için gözler yetkili kurumlardan gelecek duyurulara çevrilmiş durumda.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ YASASI ÇIKTI MI?

2026 yılının Nisan ayı itibarıyla otomotiv gündeminin en sıcak başlığı hurda teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesi oldu. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklif, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Ancak mevcut durumda söz konusu düzenleme henüz yasalaşmış değil ve komisyon aşamasında değerlendirilmeye devam ediyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE HANGİ AVANTAJLAR SUNULACAK?

Taslak düzenlemeye göre, ekonomik ömrünü tamamlamış 25 yaş üstü araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni araç alımlarında önemli vergi avantajları sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda yalnızca ÖTV muafiyeti değil, aynı zamanda yerli üretim araçlar için düşük faizli kredi imkanlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin amacı hem araç parkını yenilemek hem de çevre ve trafik güvenliğini artırmak olarak öne çıkıyor.