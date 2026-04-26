TOKİ İstanbul Kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | Kura sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet sonuç ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Vatandaşların bilgileri, çekilişten yaklaşık 2-4 saat sonra sisteme işleniyor.
Kura çekimi sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına gidilmesi gerekiyor.
İSTANBUL'UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU
Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.
İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kurası, TOKİ resmi internet sitesinde yer alan kura sıra numarasına göre çekilecek. TOKİ İstanbul kura sıra numarası, talep.toki.gov.tr/500binkonut/ sayfasında yer alan PDF isim listeleri üzerinden görüntülenebilecek.