Akaryakıtta promosyon dönemi yeniden başlıyor

AKARYAKITTA promosyon dönemi yeniden başlarken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt istasyonlarını uyardı. "Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" veya "...e varan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceği gibi EPDK Başkanı Yılmaz, "Tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyecek. Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" dedi. Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel risklere rağmen Türkiye'nin arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağını da belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını söyledi. Yılmaz, yerli petrol üretiminin arttığını ve krizlere karşı güçlü bir yapı kurulduğunu ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin enerji piyasasının ulaştığı büyüklüğe de dikkat çekerek, "Yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiği, 145 milyar dolarlık bir enerji piyasasını yönetiyoruz" dedi. Enerjide yeni dönemin temelini şeffaflık, rekabet ve yerli kaynakların oluşturduğunu belirten Yılmaz'ın açıklamaları, Türkiye'nin enerji politikalarında yapısal dönüşümün hızlandığını ortaya koydu.