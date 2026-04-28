Altın arttı evet azaldı

Evlenen çiftlerin salon ve organizasyonu için isteğe göre 80 bin lira ile 1 milyon lira arasında düğün masrafı yapması gerektiğine değinen Ay, şunları söyledi: "Geçen sene nisan ayında yapılan rezervasyonlara göre bu sene yüzde 60'a yakın azalma var. Düğün sezonunda salonlarımız neredeyse boş. Düğün salonu ve organizasyon fiyatlarında işletmeler minimum artış yaptı. Altın fiyatı, mobilya, beyaz eşya, ev kirası gibimasraflar gençlerin gözünü korkutuyor. Gençler, İran savaşı sonrası masrafın artacağı endişesinden dolayı evliliğini erteliyor, düğün masrafından kaçınıyor. Düğün salonu ve organizasyoncular aracılığıyla bankalarla yaptığımız görüşmelerde gençleri evliliğe teşvik amacıyla ödeme kolaylığı sağlayacak yöntemler üzerine görüşmeler yapıyoruz. İran savaşından dolayı mvaliyet artışı var. Maliyet artışı işletmelerimizi de zor durumda bırakıyor. Düğün sezonunda durgunluk yaşanması halinde yaklaşık bin 500 salon işletmecisi faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir."