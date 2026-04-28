Avrasya Tüneli’ni 9.5 milyon farklı araç kullandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin ortalama 100 dakikaya ulaşan seyahat süresini 15 dakikaya kadar düşürdüğünü belirterek, "Tüneli, açıldığı günden bu yana 9.5 milyon farklı plakalı araç tam 180 milyon kez kullandı" ifadesini kullandı. Tünelin 5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme- Göztepe Hattı'nda yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahta 9 yılı aşkın bir süredir hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Tünel, Göztepe-Bakırköy Hattı'nı yaklaşık 10 kilometre kısaltarak, bu güzergah için ortalama 100 dakikaya ulaşan seyahat süresini 15 dakikaya kadar düşürüyor. Sürücülerimize hızlı, konforlu ve öngörülebilir bir ulaşım imkanı sunuyoruz."