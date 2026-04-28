Bakan Şimşek: Reform programımızı kararlılıkla ladı. kaydetjeopolitik yükkararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin reform programını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, yatırım çekmeye yönelik yeni vergi düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını ancak çerçevenin henüz netleşmediğini ifade etti. Yurt dışı kaynaklı gelirlerin Türkiye'ye kazandırılmasının teşvik edileceğini, buna karşılık yurt içi ekonomik faaliyetlerin mevcut vergi rejimi kapsamında kalacağını söyleyen Şimşek, kurumlar vergisinde istikrarın korunacağını ve öngörülebilirliğin esas alınacağını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde, jeopolitik gelişmelerin yarattığı şoklar ve yüksek volatilite nedeniyle enflasyonda geçici yükselişler görülebilir. Ancak bunu, kalıcı ve sürdürülebilir bir düşüş süreci izleyecektir. Çünkü uyguladığımız program, güçlü bir şekilde arz yönlü politikaları da içeriyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye odaklanmayı sürdüreceğiz.

BARIŞI DESTEKLEYEN YAKLAŞIM

BELİRSİZLİĞİN arttığı bir küresel ortamda biz öngörülebilirliği güçlendirmeye odaklanıyoruz. İstikrar, reform ve öngörülebilirlik temelinde, bölgemizde barışı destekleyen yaklaşımımızla yatırımcılar açısından cazibemizi artıracağımıza inanıyoruz. Bu sürecin nihai kazanımı ise vatandaşlarımızın refahındaki kalıcı artış olacaktır."