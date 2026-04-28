Bolat: Hedefimiz en güvenli ticareti yapan ülke olmak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, askeri malzemelerin Türkiye üzerinden rahatça geçeceği yönündeki algı operasyonlarını çökertti. Parlamentoda yazılı soru önergesini yanıtlayan Bolat; "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçaların Türkiye'den Transit Geçişine ve Transit Ticaret Kapsamında Yeniden İhracatına İlişkin Karar"ın, "ABD silahlarının geçişine olanak tanıyacağı" şeklindeki algı operasyonuna yanıt verdi. Bolat, "Düzenlemenin uzun vadeli stratejik hedefi; askeri eşyaların ülkemiz üzerinden transit geçişinde hukuki belirliliği sağlamak, bürokratik gecikmeleri önlemek ve Türkiye'nin kontrol mekanizmalarını daha hızlı ve etkin bir şekilde işleterek ulusal ve uluslararası güvenliğin temini çabalarını artırmak suretiyle ticaretin en güvenli yapıldığı ülke olma hedefi yolunda ilerlemektir" dedi.