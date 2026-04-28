Çekme helvaya bazı standartlar geldi

Çekme helva için düzenlenen TS 13028 standardı, ürünün üretiminden piyasaya sunumuna kadar birçok aşamada kaliteyi güvence altına alıyor. Standart, çekme helvanın duyusal özellikleri, ürünün kendine özgü tat, koku ve görünüşe sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda çekme helvanın, beyaz şeker, buğday unu, tereyağı, bitkisel margarin veya yemeklik bitkisel sıvı yağlar kullanılarak, gerektiğinde katkı ve çeşni maddeleri eklenerek tekniğine uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu tanım, ürünün hangi içeriklerle üretileceğini net şekilde ortaya koyuyor. Standartta çekme helvanın teknik kriterleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Sade çekme helvada herhangi bir çeşni maddesi bulunmaması gerekiyor.