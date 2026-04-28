Fransız havayolu şirketi uçuşlarını iptal ediyor

FRANSIZ basınında yer alan habere göre, Air France-KLM grubuna bağlı, Paris-Orly merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Transavia France, yaz döneminde uçuşlarda değişiklik yapacak. Transavia France, yüksek jet yakıtı fiyatları nedeniyle mayıs ve haziran aylarındaki planlı uçuşlarının yüzde 2'si kadarını iptal edecek. Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM artan yakıt maliyetleri nedeniyle gelecek ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamış, Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.