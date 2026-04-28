İhracatın yeni sahası SAHA EXPO 2026

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 5'inci kez sektör paydaşlarını bir araya getirecek olan etkinliğin bilgilendirme toplantısı, Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri, savunma sanayisi temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

YATIRIM EKOSİSTEMİ TEMASI

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA 2026'dan elde edilecek gelirlerin Türkiye genelinde yaygın bir üretim altyapısına dönüştürüleceğini belirterek, "Bu sene inşallah SAHA fuarından elde edeceğimiz gelirleri dron üretim ve eğitim merkezlerinin kurulmasında kullanacağız. Böylelikle herhangi bir anda milyonlarca dron üretebilecek kapasiteye bir anda tüm yurt çapında ulaşıyor olacağız" ifadelerini kullandı. Bayraktar ayrıca, 2024 yılında SAHA bünyesinde 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandığını hatırlatarak, bu yıl hedefin en az 8 milyar dolara çıkarılması olduğunu vurguladı. SAHA İstanbul'un kuruluşundan bu yana gösterdiği büyümeye dikkat çeken Bayraktar, ilk fuarın 5 bin metrekare alanda ve 170 firma ile gerçekleştirildiğini, bugün ise 1.700'ün üzerinde firmaya ulaşıldığını belirtti. SAHA 2026'nın bu yıl öne çıkan en önemli temalarından biri yatırım ekosistemi olacak. Fuar kapsamında uluslararası yatırım fonları, finans kuruluşları ve stratejik yatırımcıların yanı sıra, NATO İnovasyon Fonu (NIF) ve NATO DIANA Programı bünyesindeki firmalar da yer alacak. Etkinlikte KOBİ'lerin küresel pazarlara erişimi, finansmana ulaşımı ve uluslararası iş birliklerine entegrasyonu desteklenecek. Fuarın ikinci önemli tematik odağını ise uzay ekosistemi oluşturuyor. SAHA 2026 kapsamında kurulacak Uzay Pavilyonu ve özel tasarlanan Space Dome alanı ile uzay teknolojileri daha görünür hale getirilecek. Space Talks oturumları aracılığıyla sektörün geleceği, iş birliği fırsatları ve Türkiye'nin uzay vizyonu detaylı şekilde ele alınacak. Fuarda ayrıca, 5-9 Ekim'de Antalya'da Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İmzalar Belma Şahaner'e emanet

TÜRKİYE'NİN savunma sanayiindeki ihracat rekorlarının perçinleneceği tarihi anlara, bu yıl da deneyimli isim Belma Şahaner profesyonel dokunuşunu katacak. Geçtiğimiz organizasyondaki başarılı performansıyla büyük takdir toplayan Şahaner, SAHA 2026 kapsamında gerçekleştirilecek olan 164 kritik imza töreninin sunuculuğunu üstlenecek. Milyarlarca dolarlık dev iş birliklerinin ve "Tam Bağımsız Türkiye" idealinin kürsüdeki yankısı olacak olan Şahaner, 5-9 Mayıs tarihleri boyunca milli gurur verici anlaşmaları küresel kamuoyuna duyuracak.