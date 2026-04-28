İzinlerde yeni dönem

Kamuda ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izninin süresi uzatıldı. Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Hem annelerin hem babaların izinleriyle ilgili yenilikler içeren düzenlemeyle ilgili merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:

Doğum izni sürelerinin uzatılmasına yönelik yeni düzenleme hangi değişiklikleri getiriyor?

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.