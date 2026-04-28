Modern tüketici ihtiyaçtan çok imaj peşinde

MARMARA Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Nazlım Tüzel Uraltaş, tek işlevli ürünlerin vadettiği "kalite" ile pazarlamanın sunduğu "statü" stratejisinin tüketici zihninde güven uyandırdığını, ancak günümüzde bunun "gösterişçi tüketim" dinamiklerini tetikleyerek değerlendirme eksenini işlevsel faydadan sembolik ve duygusal tatmine doğru kaydırdığını ifade etti. Uraltaş, "Hiper-segmentasyon üzerinden şekillenen bu strateji, modern tüketicinin her bir fonksiyon için ayrı bir 'deneyim' satın alma eğilimini başarıyla yönetmektedir. Bu noktada karşımıza çıkan en güçlü unsur, tüketici zihnindeki, 'bir işe odaklanan ürün, o işi en iyi yapandır,' düşüncesidir" dedi. Geçmişte ev eşyalarının çoğunlukla dolaplarda saklandığını, bugün ise bazı ürünlerin "görünür tüketim nesneleri" haline geldiğini belirten Uraltaş, bu dönüşümün tüketicinin statü arayışıyla birlikte okunması gerektiğini söyledi.