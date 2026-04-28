TOKİ 100 bin konut kura sonuçları e-Devlet sorgulama

Bakanlık koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.
Kura takvimi ise 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi.
İstanbul'da da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. İstanbul kurasının sona ermesiyle projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.
Böylece 29 Aralık 2025-27 Nisan 2026 arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.
İstanbul'da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul" adresinde yayımlanacak.
Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.
