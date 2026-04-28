  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi TOKİ 100 bin konut kura sonuçları e-Devlet sorgulama

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim işlemleri sona ermesinin ardından kura sonuçları araştırılıyor. TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bakanlık koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.



Kura takvimi ise 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi.

İstanbul'da da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. İstanbul kurasının sona ermesiyle projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.

Böylece 29 Aralık 2025-27 Nisan 2026 arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

İstanbul'da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul" adresinde yayımlanacak.



Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA