Vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu

İSTANBUL'DA vergi müfettişlerine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "vergi denetim kurulu suç örgütü" soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen dijital materyaller incelendi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İNCELEMELERDE bazı vergi müfettişlerinin, firmalarla irtibat kurarak denetim süreçlerinde cezai işlem uygulanmaması veya yaptırımların hafifletilmesi karşılığında rüşvet aldıklarına yönelik bulgulara ulaşıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şüphelilerin, çeşitli şirket sahipleriyle doğrudan temas kurarak maddi menfaat sağladıkları ve bu kapsamda örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri iddia edildi. Elde edilen delillerin ardından İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.