Haberler Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN ÇARŞAMBA | Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Yatırımcılar 29 Nisan Çarşamba günü altın fiyatlarına odaklanarak piyasalardaki durumu dikkatle araştırıyor. Bu hafta başı altın fiyatları siyaset gündemindeki gerilimler nedeniyle düşüşe geçmişti. Düşüş sonrası altın kendini denge arayışına bıraktı. Peki Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın kaç liradan satılıyor? Gümüş kaç TL oldu? Bugün gram altın alınır mı? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

Yatırım yapmak, düğün sezonu öncesi kenara altın atmak isteyen ve borcu olan vatandaşlar altın fiyatlarına odaklanmış durumda... Altındaki düşüş sonrası fiyat araştırmasına girenler 29 Nisan 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

6.667,4850

6.668,2820

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

4.592,98

4.594,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

10.669,5800

10.904,2800

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

42.678,3200

43.483,7300

TAM ALTIN FİYATI

43.347,00

43.805,00

YARIM ALTIN FİYATI

21.271,65

21.808,14

ZİYNET ALTINI FİYATI

42.676,66

43.482,89

ATA ALTIN FİYATI

43.788,17

44.900,22

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

3.641,69

4.851,77

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Ons gümüş ise 72 dolara kadar düştükten sonra 73 dolarda dengeledi. Beyaz metal yeni güne 73.63 dolardan başlıyor. Gram gümüş ise 106 TL'den işlem görüyor.

