GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN ÇARŞAMBA | Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Yatırım yapmak, düğün sezonu öncesi kenara altın atmak isteyen ve borcu olan vatandaşlar altın fiyatlarına odaklanmış durumda... Altındaki düşüş sonrası fiyat araştırmasına girenler 29 Nisan 2026 Çarşamba günü 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.667,4850
6.668,2820
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.592,98
4.594,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.669,5800
10.904,2800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.678,3200
43.483,7300
TAM ALTIN FİYATI
43.347,00
43.805,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.271,65
21.808,14
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.676,66
43.482,89
ATA ALTIN FİYATI
43.788,17
44.900,22
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.641,69
4.851,77
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
Ons gümüş ise 72 dolara kadar düştükten sonra 73 dolarda dengeledi. Beyaz metal yeni güne 73.63 dolardan başlıyor. Gram gümüş ise 106 TL'den işlem görüyor.