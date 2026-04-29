Haberler Ekonomi Motorine zam geldi! 29 Nisan güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu?

29 Nisan itibarıyla küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Brent petrolün varili 104,43 dolar seviyesinde işlem görürken, son günlerde yaşanan jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki dalgalanmayı artırdı.









ABD ile İran arasında olası bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimali piyasaların odağında. Ancak bu süreçte yaşanan belirsizlikler, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Nitekim Brent petrol 111 doların üzerine çıkarak son dönemin zirvesini görürken, ABD ham petrolü (WTI) de 100 dolar sınırına yaklaştı.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+ ittifakından ayrılma kararı kısa süreli bir fiyat düşüşüne neden olsa da, genel tablo hala yukarı yönlü. Uzmanlara göre büyük üretici ülkelerin atacağı adımlar, önümüzdeki günlerde fiyatların seyrini belirleyecek.