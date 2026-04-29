Motorine zam geldi! 29 Nisan güncel akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorin kaç TL oldu?

ABD ile İran arasında olası bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimali piyasaların odağında. Ancak bu süreçte yaşanan belirsizlikler, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Nitekim Brent petrol 111 doların üzerine çıkarak son dönemin zirvesini görürken, ABD ham petrolü (WTI) de 100 dolar sınırına yaklaştı.
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+ ittifakından ayrılma kararı kısa süreli bir fiyat düşüşüne neden olsa da, genel tablo hala yukarı yönlü. Uzmanlara göre büyük üretici ülkelerin atacağı adımlar, önümüzdeki günlerde fiyatların seyrini belirleyecek.
ZAMLAR POMPAYA YANSIDI
Bu gelişmelerin ardından 28 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere:
Motorine 2,28 TL
Benzine 0,95 TL zam yapıldı
29 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin: 63,74 TL
Motorin: 71,64 TL
LPG: 34,99 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin: 63,60 TL
Motorin: 71,50 TL
LPG: 34,39 TL
ANKARA
Benzin: 64,71 TL
Motorin: 72,76 TL
LPG: 34,87 TL
İZMİR
Benzin: 64,99 TL
Motorin: 73,03 TL
LPG: 34,79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki rafine petrol ürünlerinin ortalama fiyatı ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Bu baz fiyatın üzerine dağıtım ve lojistik maliyetleri ile şirketlerin rekabet koşulları ekleniyor. Bu yüzden fiyatlar şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebiliyor.