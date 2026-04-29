ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER? MUAFİYETLİ ARAÇ KİMLER ALABİLİR? ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ

ÖTV muafiyetli araç alımı 2026 yılında da engelli vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Güncellenen üst limitler ve yeni düzenlemelerle birlikte hangi araçların bu kapsama dahil olduğu netleşirken, başvuru şartları da yeniden şekillendi. Peki, ÖTV'siz araç almak için hangi kriterler gerekiyor? İşte detaylar...

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemeyle, engel oranı yüzde 40-90 olanlar bakımından ortopedik engellilerin, bu engel nedeniyle ehliyet alamamaları durumunda kendileri adına ÖTV'siz araç alabilmelerine imkan verildi. Buna göre, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2 milyon 873 bin 900 liranın altındaki binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jip, steyşın vagonlar, eşya taşımaya mahsus, 2 bin 800 santimetreküp veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin engel oranı yüzde 40 ve üzerindeki ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olacak.