ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER? MUAFİYETLİ ARAÇ KİMLER ALABİLİR? ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ

ÖTV muafiyetli araç alımı 2026 yılında da engelli vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Güncellenen üst limitler ve yeni düzenlemelerle birlikte hangi araçların bu kapsama dahil olduğu netleşirken, başvuru şartları da yeniden şekillendi. Peki, ÖTV'siz araç almak için hangi kriterler gerekiyor? İşte detaylar...
ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Engel oranı yüzde 40 ve üzerindeki ortopedik engellilerden, bu engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilenlerin araç alımı ÖTV'den müstesna olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemeyle, engel oranı yüzde 40-90 olanlar bakımından ortopedik engellilerin, bu engel nedeniyle ehliyet alamamaları durumunda kendileri adına ÖTV'siz araç alabilmelerine imkan verildi. Buna göre, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2 milyon 873 bin 900 liranın altındaki binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jip, steyşın vagonlar, eşya taşımaya mahsus, 2 bin 800 santimetreküp veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin engel oranı yüzde 40 ve üzerindeki ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV'den müstesna olacak.
EN AZ YÜZDE 40 ŞARTIYLA ALINABİLECEK ARAÇLAR
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.
Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 LİSTESİ
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³'ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler