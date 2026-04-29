Tarım Kredi'den halka arz atağı: Sırasıyla yem ve Koop Market de halka açılacak

"Tarım Kredi, 846 bin üyesinin çıkarlarını gözeten, kamusal niteliği olmayan tamamen ekonomik kuruluş yani hayır kurumu değil. 18 sanayi şirketimiz var ve 6'sı İSO 500 listesinde Bazen, gücümüzün üstünde talepleri de karşılamamız bekleniyor ve ülkeye sorumluluğumuz gereği ticari şartlarda elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye 'nin en büyük tarımsal sanayii şirketiyiz. En büyük gıda tedarikçisiyiz. Örneğin, geçen yıl 20 milyar liralık 40 farklı ürün aldık. Yine Türkiye'nin en büyük tarımsal girdi sağlayıcısıyız. 2025 yılında 150 milyar liranın üstünde girdi satışı yaptık."

10 BİN MARKETE ÇIKABİLİRİZ

Tarım Kredi'nin süt bölümünü (Aynes'i) yakında halka açacaklarını anlatan Aydın, "Sırasıyla yem ve Koop Market de halka açılacak. Çok ortaklı şirket olduğumuz için sermaye piyasası mevzuatına tabiyiz. Tüm şirketlerimiz bağımsız denetimden geçiyor ve bilançoları mutlak şeffaflık içeriyor" dedi.

2.300 mağazayla 81 ilde var olduklarını belirten Aydın, "Marketlerimiz, kooperatiflerimiz ve ürünlerimizi satan 1.000 bakkalla birlikte 5 bin noktada hizmet veriyoruz. Tarım Kredi olarak kendi büyüme stratejimize göre ilerleyeceğiz. 5 bin hatta 10 bin markete kadar çıkabiliriz" diye konuştu.

GÜNDE 903 BİN KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPIYOR

KOOP Market'lerden günde 903 bin kişinin alışveriş yaptığını söyleyen Aydın, "Anket çalışmamıza göre her ekonomik gruptan, her yaştan hatta her siyasi görüşten insanımız bizim müşterimiz. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Rakiplerimizin girmediği küçük yerleşim birimleri, hatta köylerde kooperatiflerimiz aracılığıyla 300-350 çeşit perakende ürünü satıyoruz. En uç noktalarda bile olmak bize avantaj sağlıyor. Şu an bir marka hariç perakende sektöründe mağaza başına ciroda en öndeyiz. Rakiplerimizin 10 yılda ulaştığı market sayısına 2 yılda ulaştık" dedi.