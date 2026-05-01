EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT ÖDEMESİ 2026 | EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi sürecinde geri sayım devam ediyor. Belediyelerin veznelerinde ve dijital ödeme kanallarında yoğunluk artarken, 1. taksit için tanımlanan yasal ödeme süresine dair ayrıntılar netleşti. Peki emlak vergisi nasıl ödenir, hangi taşınmaz için ne kadar vergi çıkar? İşte 2026 yılı emlak vergisine dair tüm merak edilenler ve ödeme rehberi…
EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 yılı emlak vergisi ödeme takvimi Mart ayı itibarıyla resmen başladı. Mülk sahiplerinin ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmesi için belirlenen yasal süre 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Üç aylık bu geniş zaman diliminde ödemesini yapmayan mükellefler, bu tarihten sonra gecikme faiziyle karşı karşıya kalabilir.
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yılın ikinci yarısını ilgilendiren ikinci taksit dönemi ise sonbaharda başlıyor. Gayrimenkul sahipleri, ikinci taksit ödemelerini 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Vergisini tek seferde ödemek isteyen vatandaşlar ise Mart ve Mayıs ayları arasındaki dönemde tüm borçlarını kapatabiliyor.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Emlak vergisi ödemeleri günümüzde dijital kanallar sayesinde oldukça kolaylaştı. Vatandaşlar; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, e-Devlet kapısı veya anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları üzerinden borçlarını sorgulayıp ödeyebilirler. Ayrıca, taşınmazın bağlı olduğu belediyelerin veznelerinden de nakit veya kartla ödeme yapmak mümkün.