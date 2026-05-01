KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 | Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları belli oldu mu?

Kademeli emeklilik (erken emeklilik) son dakika gelişmeleri 2026 Nisan ayında da milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. 2000 ve 2008 arası sigortalıları kapsadığı iddia edilen düzenleme için henüz resmi bir yasa çıkmazken, prim gün sayısı ve yaş şartlarında değişiklik olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM
Kademeli emeklilik konusunda kamu tarafında yürütülen resmi bir çalışma bulunmuyor. 2000 ve 2008 arası sigorta girişlileri kapsadığı iddia edilen düzenleme, şu an için yalnızca beklenti ve teklif düzeyinde kalıyor.
BAKANLIK VE MECLİS SÜRECİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda emeklilik sisteminde bir değişiklik planlanmadığını belirtti. Meclis'e sunulan bazı yasa teklifleri olsa da kademeli emeklilik için henüz yasalaşmış bir düzenleme ya da takvim bulunmuyor.
ŞARTLAR DEĞİŞECEK Mİ, BEKLENTİ NE?
Mevcut sistemde prim gün sayısı ve emeklilik yaşı şartlarının korunması öngörülüyor. Ancak sigorta giriş tarihine göre daha esnek bir emeklilik modeli talep eden kesim, kademeli bir geçiş sistemi beklentisini sürdürüyor.