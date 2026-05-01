Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: İşsizlik maaşı düşecek mi? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ LİRA? Son 4 ayı 2026 yılı asgari ücretiyle çalışanlara 13 bin 111 lira 72 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor. Son 4 ayı brüt 55 bin lira ile geçen çalışanlar için bu tutar 21 bin 833 lira 2 kuruş olarak belirtiliyor. Son 4 ayı brüt 80 bin lira ile çalışanlara ise 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı veriliyor. Böylece ödeme tutarı, prime esas kazanca göre değişiyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR? İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı aranıyor. Bunun yanında, işten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve işten ayrılışın ardından 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.