Bahçe ürünlerine olan talep arttı

BAHAR aylarının etkisiyle dış mekan mobilyası ve bahçe ürünlerine yönelik talep belirgin şekilde artarken, sektör temsilcileri tüketicilerin balkon ve bahçeleri artık yaşam alanlarının aktif bir parçası olarak gördüğünü belirtiyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) verilerine göre bahçe kategorisinde mart ayında siparişler şubata kıyasla yüzde 65'in üzerinde artarken, bahçe mobilyası ve dekorasyon ürünlerinde bu oran yüzde 130'a ulaştı; saksı, tohum ve fide gibi ürünlerde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.