Büfeciler yeni başkanı ile hedef büyüttü

İZMIR Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası'nın geciken genel kurulu gerçekleştirildi. Bu şekilde İzmir'deki 127 esnaf odasının kongreleri eksiksiz tamamlanmış oldu. Genel kurula tek liste ile giren Kadir Yıldırım, İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

'SORUNLARI İYİ BİLİYORUM'

Esnaf yöneticiliğinde tecrübe sahibi olduğunu vurgulayan Kadir Yıldırım, "35 yıldır bu camianın içindeyim. Halen Bornova'da büfemde mesleğimi fiilen yapıyorum. Üyelerimizin beklentilerini ve sorunlarını iyi biliyorum. Sorunların çözümüne yönelik hazırlıklarımız, projelerimiz var. İlk hedefimiz odamızı düzlüğe çıkararak üyeye verilen hizmetin kalitesini artırmak olacaktır" dedi.

'DAİMA YANINIZDAYIZ'

Uzun yıllar hizmet verdiği camianın başkanı olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Kadir Yıldırım, "Biz gözümüzü bu odanın üyesi olarak açtık. Uzun yıllar yönetici olarak işimden, ailemden, sosyal hayatımdan fedakarlıklarda bulunarak çalıştım. Bundan hiç gocunmadık, aksine gurur duyduk. Şimdi de başkan olarak hizmet vereceğim. Resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde 7/24 esnafımızın daima yanında olacağız. Birlik ve beraberlik içinde, esnafımızın haklarını korumak ve daha güçlü yarınlara ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni dönemin camiamıza hayırlı, bereketli ve başarılı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.