Çeşme’de turizm alarmı

İlçede bir emlak satış sitesinde yer alan verilere göre, ilçede 8 otel satışa çıkarılırken, 22 butik otel için de devren kiralık ilanı yayınlandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, "Çeşme'de çok sayıda otelin satılık olması, iyi bir işaret değil. Eğer yeni bir yol haritası oluşturulmazsa Çeşme turizmi daha zor bir sürece girecek" dedi. Son yıllarda otel sayısındaki azalmaya dikkat çekerek bunun zincirleme etkiler yarattığını söyleyen Tercan, "Yatak kapasitesi düştükçe tur operatörleri bölgeden uzaklaşıyor. Mevcut birkaç otel talebi karşılamaya yetmiyor. Bu da Çeşme'nin uluslararası turizmde geri kalmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.