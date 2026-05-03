Çeşme’de turizm alarmı

İzmir'de turizm cenneti olarak bilinen Çeşme'de sezon öncesi önemli bir karar alındı.
İlçede bir emlak satış sitesinde yer alan verilere göre, ilçede 8 otel satışa çıkarılırken, 22 butik otel için de devren kiralık ilanı yayınlandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, "Çeşme'de çok sayıda otelin satılık olması, iyi bir işaret değil. Eğer yeni bir yol haritası oluşturulmazsa Çeşme turizmi daha zor bir sürece girecek" dedi. Son yıllarda otel sayısındaki azalmaya dikkat çekerek bunun zincirleme etkiler yarattığını söyleyen Tercan, "Yatak kapasitesi düştükçe tur operatörleri bölgeden uzaklaşıyor. Mevcut birkaç otel talebi karşılamaya yetmiyor. Bu da Çeşme'nin uluslararası turizmde geri kalmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.
BÜTÜNCÜL PLAN
Çeşme turizmi açısından Ilıca bölgesinin önemli olduğuna işaret eden Tercan, termal kaynakların yeterince değerlendirilmediğini hatırlattı. Bülent Tercan, "Ilıca gibi önemli bir termal alan varken, bu potansiyelin uluslararası ölçekte değerlendirilmesi gerekiyordu. Ancak bu fırsat doğru kullanılmadı. Termal turizmin gelişmemesi de bölgedeki turizm çeşitliliğini sınırladı" yorumunda bulundu. Sektörde yaşanan gelişmelerin yalnızca ekonomik değil, planlama kaynaklı olduğunun altını çizen Tercan, çözümün kapsamlı bir turizm politikasıyla mümkün olacağını söyledi. Tercan ayrıca Çeşme için bütüncül bir turizm planı oluşturulması gerektiğini, aksi halde bu tablonun daha sık görüleceğini dile getirdi.