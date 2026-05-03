Diyanet’ten kurbanlık rehberi

KURBAN Bayramı yaklaşırken yurt genelinde hayvan pazarlarında hareketlilik artmaya başladı. Vatandaşlar kurbanlık arayışına girerken, Kurban Bayramı'nın bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olması nedeniyle pazarlarda yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Kurban ibadetinin sağlıklı ve usulüne uygun şekilde yerine getirilebilmesi için hem hayvan seçimi hem de kesim sürecine ilişkin kurallara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyarılarına göre kurbanlık hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve deve türlerinden seçilebiliyor. Devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise en az 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak koyunlarda, 6 ayını tamamlamış ve bir yaşındaki hemcinsleri kadar gelişmiş olması durumunda kurban edilmesine izin verilebiliyor.

UYGUN KOŞULLARIN ÖNEMİ

AYRICA kurbanlık hayvanın sağlıklı, organları tam ve fiziki açıdan uygun olması şartı aranıyor. Körlük, aşırı zayıflık, yürüyemeyecek durumda olma ya da boynuzların kökten kırık olması gibi durumlar hayvanın kurban edilmesine engel teşkil ediyor. Öte yandan doğuştan boynuzsuz olan veya kısırlaştırılmış hayvanların kurban edilmesinde bir sakınca bulunmuyor. Kurbanlık seçiminde hayvanların eziyet görmemesi, strese sokulmaması ve kesim öncesi uygun koşullarda tutulması da önem taşıyor. Uzmanlar, kesim alanlarının önceden hazırlanması, hayvanların birbirini görmeyecek şekilde bekletilmesi ve kesimin ehil kişiler tarafından hızlı ve dini usullere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.