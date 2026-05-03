MAST İzmir Boat Show’a ziyaretçi akını sürüyor

MAST İzmir Boat Show - 4. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, deniz tutkunlarını ve sektör profesyonellerini buluşturuyor. 350'den fazla deniz aracı ve geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan fuar, bugün 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir. Fuar, açıldığı ilk günden bu yana artan ziyaretçi ilgisiyle üçüncü gününü geride bıraktı. Etkinlik alanında gün boyunca yoğunluk yaşandı. Fuar İzmir A ve B hollerinde düzenlenen fuarda, boyları 3 ile 15 metre arasında değişen 350'nin üzerinde deniz aracı sergileniyor. Motor yatlar, tekneler ve deniz ekipmanlarının yer aldığı fuarda, ürünlerin yaklaşık yüzde 70'i yerli üretimden oluşuyor.