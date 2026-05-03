Memur ve emekli zammı için son viraj Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Nisan enflasyon verisiyle birlikte büyük ölçüde netleşecek. İlk üç ayda oluşan enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.55'e, memur ve memur emeklilerinde ise yaklaşık yüzde 9.45'e ulaşan 4 aylık zam hesaplamasını ortaya koydu HABER MERKEZİ









Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak.

Bu veriyle birlikte yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri; Ocak'ta yüzde 4.84, Şubat'ta yüzde 2.96 ve Mart'ta yüzde 1.94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının yüzde 3.19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 2.50 ile yüzde 3.60 aralığında şekillenirken, bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun yüzde 31.11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, 2026 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 28.16 olarak kayıtlara geçti.