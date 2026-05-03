Memur ve emekli zammı için son viraj

Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammını büyük ölçüde belirleyecek olan Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak.
Bu veriyle birlikte yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmiş olacak ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam oranları büyük ölçüde belirginleşecek. Yılın ilk çeyreğinde TÜFE verileri; Ocak'ta yüzde 4.84, Şubat'ta yüzde 2.96 ve Mart'ta yüzde 1.94 artış göstermişti. Nisan ayı için 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde ise aylık enflasyon ortalamasının yüzde 3.19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 2.50 ile yüzde 3.60 aralığında şekillenirken, bu beklentiler ışığında yıllık enflasyonun yüzde 31.11'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, 2026 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 28.16 olarak kayıtlara geçti.
4 AYLIK TABLO NETLEŞİYOR
Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin (yüzde 3.19) gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 13.55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor. Kesinleşmiş zam oranı, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme hükümlerine ek olarak enflasyon farkı uygulanıyor. 2026 yılı için toplu sözleşmeye göre ilk yarıda yüzde 11, ikinci yarıda yüzde 7 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Nisan ayı beklenti ortalaması (3.19) dikkate alındığında, memurlar için yüzde 2.29'luk bir enflasyon farkı oluşurken, toplam 4 aylık zam oranı yüzde 9.45 seviyesine ulaşıyor.