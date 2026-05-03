OGM hazır: Havadan müdahale gücü artırıldı

YAZ aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklıklar, orman yangını riskini yeniden gündeme taşıdı. Orman Genel Müdürlüğü, 2026 yılı yangın sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Bu yıl yangınlara 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile müdahale edilecek. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde çıkan 3 bin 224 orman yangınında 81 bin 473 hektardan fazla alan zarar görürken, yangınların yüzde 91'inin ihmal, dikkatsizlik ve kazalardan kaynaklandığı belirtildi. En fazla yangının görüldüğü iller arasında İzmir ilk sırada yer aldı. Yetkililer, özellikle yaz ayları ve Kurban Bayramı döneminde artan insan hareketliliğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlarda mangal yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve şüpheli durumlarda 177 Orman Yangını İhbar Hattı ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, anız yakımının ve yol kenarlarına bırakılan cam atıkların büyük yangınlara yol açabileceği hatırlatılarak, "yeşil vatanın" korunması için toplumsal duyarlılığın artırılması çağrısı yapıldı.