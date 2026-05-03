Sanayide sıfır hata dönemi

SANAYIDE 5G teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte üretim süreçlerinde "sıfır hata" hedefi doğrultusunda yeni bir dönem başladı. Endüstri 4.0 standartlarını bir üst seviyeye taşıyan 5G, yüksek veri hızı ve düşük gecikme süresi sayesinde fabrikalarda üretim bantlarını daha esnek, hızlı ve hatasız hale getiriyor. Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla başlayan 5G uygulamaları özellikle beyaz eşya gibi hassas üretim gerektiren sektörlerde kablolu sistemlerin sınırlamalarını ortadan kaldırarak dijital dönüşümü hızlandırıyor. BSH Türkiye yetkilileri, 5G destekli özel mobil şebekeler sayesinde üretim süreçlerinde gerçek zamanlı veri akışının sağlandığını, stok ve operasyon yönetiminde doğruluk oranının arttığını belirtti. Sistemle birlikte forklift hareketlerinin anlık takip edilebildiği, görüntü işleme teknolojileriyle hata oranlarının düşürüldüğü ve üretim hatlarında kesintilerin azaldığı ifade edildi. Şirket, 5G altyapısıyla birlikte yapay zeka ve otonom sistemlerin entegrasyonunu artırarak verimlilik ve kaliteyi daha da yükseltmeyi hedefliyor.